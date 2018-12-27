Русский Силуэт: музы моды

В свет вышел коллекционный fashion-календарь «Музы поэта» Благотворительного фонда «Русский Силуэт» - самое известное издание, посвященное творчеству современных кутюрье.

Как отмечают президент Фонда Татьяна Михалкова и его учредитель Александр Митрошенков, уже более 15 лет календарь является предметом коллекционирования, а интерес к нему сравним с интересом к признанным зарубежным проектам – календарям Pirelli и Lavazza.

На страницах издания известные российские актрисы выступают проводниками искусства именитых дизайнеров, вместе создавая неповторимые образы. В 2019 году Россия отмечает 220-летие со дня рождения Александра Пушкина, великого поэта, драматурга и прозаика, чье стихотворное слово продолжает масштабно влиять на сердца и умы людей сквозь века. Творчество поэта помогает российским модельерам раскрывать истинно самобытные особенности, передавать в своих работах подлинно национальное мироощущение. Издание «Русский Силуэт»-2019, вышедшее при поддержке Минпроморга России, - это новое прочтение и одновременно модное отражение чувств и страстей поэзии гения русской литературы. Образы актрис, созданные с помощью нарядов дизайнеров и навеянные стихотворениями Пушкина, - ожившее воплощение его поэтического слова.

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Певица Зара после фотосессии поделилась воспоминаниями об участии в показе, приуроченном к 20-летию Благотворительного фонда «Русский Силуэт»: «Помню, тогда я вышла на подиум в несравненном творении, я бы сказала, произведении искусства Валентина Юдашкина из коллекции «Анна Каренина». Мне очень приятно вновь принимать участие в проекте. Безусловно, тематика нового календаря тонко подобрана. Александр Пушкин - это олицетворение России, русской души, русской любви. И, самое главное, атмосфера на съемочной площадке - добрая, позитивная, дружелюбная, как и сами люди, с которыми работаешь».

В съемках календаря также приняли участие актрисы: Елизавета Боярская (к/ф «Адмиралъ», «Привычка расставаться», «Ирония судьбы. Продолжение», т/с «Анна Каренина. История Вронского» и др.); Катерина Шпица (к/ф «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ёлки», «Экипаж», «Метро» и др.); Глафира Тарханова (к/ф «Блюз для сентября», т/с «Год в Тоскане», «Измены», «Громовы» и др.); Наталья Бардо (к/ф «Улётный экипаж», «Ночная смена», «Любовь с ограничениями», «Бабушка легкого поведения», «Пушкин. Последняя дуэль» и др.); Анна Старшенбаум (к/ф «Любовь с ограничениями», «Мой парень — ангел», «Московские тайны», т/с «Кости» и др.); Ольга Погодина (т/ф «Несокрушимый», «Мужчина в моей голове», «Женская интуиция» и др.); Агата Муцениеце (к/ф «Тобол», «Три мушкетёра», т/с «Возмездие», «Закрытая школа» и др.); Эмилия Спивак (т/с «Миллионерша», «Мажор», «Тайны следствия», т/ф «Статский советник» и др.); Полина Сыркина (к/ф «Любовь по приказу», «Чего хотят мужчины», т/с «Врачиха» и др.); Евгения Брик (к/ф «Географ глобус пропил», «Пятница», «Москва никогда не спит», т/с «Темный мир» и др.) и модель, телеведущая Ксения Гусева.

Наряды для создания образов предоставили современные кутюрье: Валентин Юдашкин, Александр Терехов, Юлия Янина, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев, Виктория Андреянова, Джемал Махмудов, Олег Овсиев, Татьяна Парфенова, и молодые дизайнеры: Полина Булава, Лилит Петросян и Мария Манкевич.

Главным художником издания выступил Григорий Шелухин, высококлассный рекламный фотограф Москвы, который успешно сотрудничает с международными брендами и журналами, создает постеры к российским фильмам и телешоу.

«Очень легко работать с остроумным, склонным к сарказму фотографом, потому что мне и самой это близко. И, конечно, очень красивое черное платье Игоря Гуляева. Оно было умопомрачительное и село в одну секунду. Как будто он шил его специально для меня», - отметила Ольга Погодина.

«О благотворительном фонде как о масштабном проекте я много слышала, мои коллеги участвовали в съемках календаря, в показах, в частности, на московском кинофестивале. Как только я увидела референс фотографии, где я должна лежать среди книг, воплощая стихотворение Пушкина «Мороз и солнце», тут же поняла, что хочу в этом участвовать, несмотря на полное отсутствие свободного времени, - рассказывает Наталья Бардо. – Я люблю Пушкина, поэзию, а именно это стихотворение очень атмосферное, оно является для меня олицетворением какого-то волшебства, вдохновения, подходит моему внутреннему состоянию».

«Меня не впервые приглашают участвовать в фотосъемке календаря, и я считаю, важно продвигать что-то свое, родное. Я за творческий процесс, за эксперименты. Думаю, здорово познакомиться с работами русских современных дизайнеров, которые поддерживают Фонд, примерить на себя их наряды и утвердиться в сделанном выборе, -делится впечатлениями Глафира Тарханова. - Мне нравится «Русский Силуэт». В этом есть что-то изысканное, утонченное, думаю, это привлекает не одну меня».