Русский Силуэт: новые имена в мире моды

Международный конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт» в 12-й раз стартовал в России и странах ближнего зарубежья. В этом году конкурс проходит при поддержке Минпромторга России.

Уникальный интернациональный проект, который возглавляет Татьяна Михалкова, более 20 лет открывает миру новые имена молодых дизайнеров. Фонд стремится всегда быть в центре модного потока, ведь его главная цель – оказать поддержку талантливой молодежи и создать условия для развития потенциала одаренных художников моды в современном мире. Призерами конкурса становились Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Викa Газинская, Кирилл Гасилин, Джемал Махмудов, Алексей Власов, Антон Галецкий и многие другие, кто сегодня успешно развивает свои бренды и составляет команду ведущих дизайнеров страны.

В этом году в отборочных турах «Русского Силуэта» примут участие около трех тысяч начинающих модельеров из Курска, Тулы, Якутска, Владивостока, Воронежа, Омска, Калининграда, Сочи, Грозного, Пензы и других городов. При поддержке региональных представительств будут проведены предварительные этапы конкурса. В ходе первого - «эскизного» - участники предоставляют заявки и фотографии своих работ. На второй этап - «на вешалке» - ребята привозят уже отшитые наряды. Однако самым красочным и захватывающим является непосредственно дефиле, где все пять моделей одежды предстают перед зрителями в единой концепции.

Бесплатное участие и обеспечение молодых дизайнеров моделями и стилистами дает талантливым ребятам шанс заявить о себе в сфере fashion-индустрии независимо от их финансовых возможностей. Конкурсанты знакомятся с известными дизайнерами, получают советы от заслуженных мэтров подиума, а победа в конкурсе дает финалистам возможность пройти стажировку в лучших Домах моды. Компании Bosco di Ciliegi, Saga Furs, Premier Vizion, Samos Fashion Group, «Линум», Red не раз предоставляли победителям значимые стажировки и призы. Победители обучались в Istituto Marangoni и Domus Академии в Милане, Институте Polimoda во Флоренции. С успехом проходили показы финалистов на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, на Неделе высокой моды в Риме (Roma Collezioni Alta Moda), Неделе моды в Москве и других. Имена победителей XII конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» будут объявлены 10 ноября на финальном гала-показе в Гостином дворе, который по уровню организации и широте географии участников представляет собой крупнейшее модное событие.

На сегодняшний день поиск талантливых дизайнеров и оказание им помощи приобретает особое значение для создания новых отечественных брендов и развития уже существующих марок. Это подтверждает и статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов: «Российская легкая промышленность сегодня имеет положительные показатели роста и расширяет круг заинтересованных потребителей. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активную работу, чтобы наладить диалог не только с крупными предприятиями, но и малым бизнесом. Особенно важно поддержать наших дизайнеров, в том числе стимулировать переход от частных коллекций к серьезному производству». Во многом благодаря уникальному конкурсу «Русский Силуэт», за последние десятилетия в России выросло новое поколение уверенных в себе профессионалов, готовых к созданию конкурентоспособных брендов.