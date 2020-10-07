«Русский Силуэт»: впервые на подиуме - подлинные костюмы XVI века

Кино – это настоящая машина времени, также, как и одежда. Благотворительный фонд «Русский Силуэт» перенес гостей 42-го Московского международного кинофестиваля из века XXI-го в XVI-е столетие: эпоху российского царства, время интриг и страстей, испытаний и роскоши. Грандиозная модная сага развернулась в пространстве Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 6 октября.

Президент Фонда Татьяна Михалкова уже более 20 лет проводит творческий вечер для гостей кинофестиваля: «Нашим дизайнерам рукоплескали звезды мирового кино, в показах принимали участие известные актрисы. Сегодня – мы встречаемся в необычном зале, в действующей художественной академии имени Ильи Глазунова. В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения этого великого мастера живописи. И мы решили представить вам исконно русское, национальное, объединив исторические народные одежды и историческое кино».

О том, что же их объединяет — учредитель Фонда, президент Трансконтинентальной Медиакомпании Александр Митрошенков: «Кто несёт моду миллионам людей? Конечно, телевидение! И конечно, кино. Нас увлекают образы героев, часто мы стараемся подражать тому, что увидели на экране. Актеры и актрисы задают тон нашим стремлениям к красоте. Поэтому вечер «Русского Силуэта» - неотъемлемая часть кинофестиваля. С нами сегодня американский продюсер, обладатель «Оскара», Стивен Мао. Представитель законодательницы в мире моды - генеральный консул Италии Франческо Форте. Сегодня мы впервые покажем публике уникальные коллекции исторического костюма 16-го века, которые хранит династия Глазуновых. А также сценические образы, созданные специально для исторических телесериалов «Годунов» и «Грозный», премьеру которого на канале «Россия» ждёт вся страна».

Исторический костюм — уникальное зеркало, в котором отражается история стран и народов. Одень современную женщину в народные одежды, и она преображается. Свидетелями такого перевоплощения и стали гости «Русского Силуэта».

…Парча, массивные золотые украшения, натуральные меха, россыпи драгоценных камней и жемчуга. Наряды царей и придворных. Только в этот вечер – на подиуме костюмы авторства Натальи Салтыковой, созданные специально для съемок исторических телесериалов «Годунов» и «Грозный». Новый грандиозный проект телеканала «Россия», режиссёром которого выступил Алексей Андрианов, только готовится к премьере. Почувствовать атмосферу великих событий XVI века и прожить несколько мгновений в царской эпохе — вот истинные возможности дизайнерского искусства.

Людям нравится заглядывать в прошлое, как и в будущее. Но если про будущее мы ничего не знаем, то многие детали истории можно разглядывать и бесконечно перебирать как монеты на ладони. Какие сокровенные тайны они скрывают? Очевидцами каких событий были? Иван Глазунов, живописец, собиратель русской старины, Заслуженный художник России, ректор Российской Академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова приоткрыл гостям тайну русского народного костюма. Облачение невесты в подвенечный наряд – всегда таинство… «Русский Силуэт» поддался искушению его разгадать. Прямо на сцене зрители наблюдали церемонию свадебных сборов: от рубашки до головного убора.

Путешествие во времени – одно из заветных желаний человечества. На протяжении многих лет великий художник Илья Глазунов по крупицам собирал разбросанные по стране осколки прошлого — национальные русские костюмы. Его дело продолжает и его сын, Иван. Необычайно велика колдовская сила русского наряда. Когда на подиум «Русского Силуэта» вышли актрисы в национальных одеждах, гости вечера перенеслись в очередную ушедшую эпоху… Гостьями из прошлого стали: Елена Север, Анастасия Меськова, Дарья Коваленко, Полина Чернышова, Алеса Качер, Надежда Конышева, Кристина Айвазовская, Сергей Шароватов, Роман Кац, Нина Шацкая, Ева Хан. Воплощение русской красоты и царского достоинства.

А вот какие направления в моде предпочитают художники XXI века? Об этом — коллекции участников Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Юлия Кутепова и Алина Бондарчук из Минска, Тимур Хамраев, Василиса Миронова, Георгий Блэк из Москвы представили свои работы, в которых энергия современной жизни ярко переплетается с вековой народной мудростью. Талант молодых художников по достоинству ценится как в России, так и зарубежом. Финалистов конкурса традиционно приглашают на стажировки в известные европейские Дома моды. Занять свое место в fashion-индустрии молодым дизайнерам помогают и российские меценаты. Фонд «Русский Силуэт» выражает благодарность Группе компаний «Киевская площадь» и лично Году Нисанову за поддержку благотворительной деятельности и помощь в поиске новых талантов в нашей стране. Благодаря ему молодые дизайнеры получают возможность участвовать в профессиональном конкурсе совершенно бесплатно, создавать и развивать собственные отечественные бренды.

Современных художников, писателей и, конечно, дизайнеров продолжают вдохновлять традиции и идеи, заложенные в русский национальный костюм. Оттого иногда так тянет остановить мгновение прошлого и рассмотреть его повнимательнее. Вот и в этот вечер примерить старинные образы на жизнь вечно спешащего мегаполиса пришли: Вячеслав Зайцев, Нелли Кобзон, Екатерина Жукова Сергей Сысоев, Валерий Белгородский и многие другие.

Партнеры мероприятия:

ESTEL - официальный стилист по волосам, выпускающий в свет бережную, качественную и высокоэффективную косметическую продукцию;

FORUM - Московский клуб визажистов под руководством Наталии Черкасовой.