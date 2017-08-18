Русское реалистичное искусство на тарелках МАТЕО

Дизайнеры МАТЕО выпустили капсульную коллекцию фарфоровых тарелок совместно с Институтом Русского Реалистического Искусства.Фрагменты картин Георгия Нисского “Прыжок с парашютом”, Таира Салахова Мартовские мимозы” и Валентины Поляковой “Перед зеркалом” появились на тарелках из изящного костяного фарфора. Работы знаменитых реалистов дизайнеры МАТЕО разбирали в буквальном смысле слова “по кусочкам”, чтобы передать узнаваемые фрагменты картин художников. Коллекция представлена в музейном магазине ИРРИ. Художественное собрание ИРРИ на сегодняшний день по праву считается одной из лучших коллекций живописи национальной реалистической школы ХХ века. МАТЕО - это эксклюзивный дизайнерский хрусталь, фарфор и стекло ручной работы. История компании началась весной 2007 года, когда группа российских дизайнеров объединилась для создания принципиально нового бренда столовой посуды и предметов арт-декора.Все изделия изготавливаются вручную под строгим авторским контролем, так же все коллекции выпускаются ограниченным тиражом.