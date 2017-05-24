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Артем Кузелев

Рут Белл в бьюти-фотосессии Vogue Italia. Май, 2017

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  • 24 Мая 201720:59
Сюжеты: Vogue

Популярная британская модель продемонстрировала актуальные тенденции в области красоты.

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  • Vogue Italia. Май, 2017

Рут Белл стала главной героиней раздела «Красота» майского номера итальянского Vogue. Одна из самых популярных британских моделей предстала перед объективом Ричарда Буша в очень эффектных и ярких образах. Как оказалось, бьюти-индустрия в этом сезоне вдохновляется рейвами 1990-х и радостным поп-артом. За стиль съемки отвечала знаменитая Сара Ричардсон, над прическами Рут работал Юджин Сулейман, а макияж создавал Тома де Клюйвер.

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