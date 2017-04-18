Вход
ADV
Интересно
Dior (340)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Рут Белл в фотопроекте T Magazine. Апрель, 2017

  • 271
  • 0
  • 18 Апреля 201712:04
Сюжеты: Dior

Апрельский номер китайской версии журнала T Magazine украсила фотосессия, главными героями которой стали наряды из новых коллекций Dior.

1 / 6
  • T Magazine. Апрель, 2017

Короткостриженная британка и любимая модель Марии Грации Кьюри приняла участие в новом фотопроекте Dior. На страницах апрельского номера T Magazine China можно увидеть одежду из сезонной и кутюрной коллекции парижского дома моды, которые примерила Рут Белл. Снимала девушку в роскошных нарядах на нейтральном фоне фотограф Брижитт Лакомб.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru