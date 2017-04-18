Рут Белл в фотопроекте T Magazine. Апрель, 2017

Апрельский номер китайской версии журнала T Magazine украсила фотосессия, главными героями которой стали наряды из новых коллекций Dior.

1 / 6 T Magazine. Апрель, 2017











Короткостриженная британка и любимая модель Марии Грации Кьюри приняла участие в новом фотопроекте Dior. На страницах апрельского номера T Magazine China можно увидеть одежду из сезонной и кутюрной коллекции парижского дома моды, которые примерила Рут Белл. Снимала девушку в роскошных нарядах на нейтральном фоне фотограф Брижитт Лакомб.