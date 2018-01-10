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Артем Кузелев

Рут Белл в фотопроекте Vogue China. Январь, 2018

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  • 10 Января 201814:23
Сюжеты: Vogue

Британская топ-модель стала одной из главных героинь свежего номера китайской версии Vogue.

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  • Vogue China. Январь, 2018

Муза Марии Грации Кьюри приняла участие в фотопроекте для январского выпуска Vogue China. Редакция китайской версии Библии моды пригласила Рут Белл примерить наряды от ведущих модных марок перед объективом Елены Емчук. В итоге получилась очень романтическая фотосессия на лоне природы.

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