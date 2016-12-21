Рут и Мэй Белл в рекламе Dior. Весна-лето, 2017

Британские модели-близнецы снялись в рекламе первой коллекции Марии Грации Кьюри, созданной для парижского дома моды.
Этой осенью для Dior началась новая эра, когда дом возглавила бывший дизайнер Valentino Мария Грация Кьюри. Новый креативный директор представила свою дебютную коллекцию в музее Родена в Париже и сразу же получила положительную критику. Сама коллекция получилась, действительно, очень красивой, но при этом и умной: в ней женственность Кьюри гармонично сочетает с феминизмом и спортом. При этом новые образы Dior выглядят обновлено, свежо и молодо.
Вчера парижский дом моды представил снимки из весенне-летней кампании, за создание которых отвечала француженка Брижитт Лакомб. Известная своими портретными работами и съемками знаменитостей, фотограф запечатлела в нарядах от Марии Грации британских моделей-близнецов – Рут и Мэй Белл. Получилось очень просто, но, безусловно, красиво.
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