Рут и Мэй Белл в рекламе Dior. Весна-лето, 2017

Британские модели-близнецы снялись в рекламе первой коллекции Марии Грации Кьюри, созданной для парижского дома моды.

1 / 7 Dior. Весна-лето, 2017













Этой осенью для Dior началась новая эра, когда дом возглавила бывший дизайнер Valentino Мария Грация Кьюри. Новый креативный директор представила свою дебютную коллекцию в музее Родена в Париже и сразу же получила положительную критику. Сама коллекция получилась, действительно, очень красивой, но при этом и умной: в ней женственность Кьюри гармонично сочетает с феминизмом и спортом. При этом новые образы Dior выглядят обновлено, свежо и молодо.

Вчера парижский дом моды представил снимки из весенне-летней кампании, за создание которых отвечала француженка Брижитт Лакомб. Известная своими портретными работами и съемками знаменитостей, фотограф запечатлела в нарядах от Марии Грации британских моделей-близнецов – Рут и Мэй Белл. Получилось очень просто, но, безусловно, красиво.