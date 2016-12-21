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Артем Кузелев

Рут и Мэй Белл в рекламе Dior. Весна-лето, 2017

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  • 21 Декабря 201611:49
Сюжеты: Dior, Весна-лето 2017, Рекламные кампании

Британские модели-близнецы снялись в рекламе первой коллекции Марии Грации Кьюри, созданной для парижского дома моды.

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  • Dior. Весна-лето, 2017

Этой осенью для Dior началась новая эра, когда дом возглавила бывший дизайнер Valentino Мария Грация Кьюри. Новый креативный директор представила свою дебютную коллекцию в музее Родена в Париже и сразу же получила положительную критику. Сама коллекция получилась, действительно, очень красивой, но при этом и умной: в ней женственность Кьюри гармонично сочетает с феминизмом и спортом. При этом новые образы Dior выглядят обновлено, свежо и молодо.

Вчера парижский дом моды представил снимки из весенне-летней кампании, за создание которых отвечала француженка Брижитт Лакомб. Известная своими портретными работами и съемками знаменитостей, фотограф запечатлела в нарядах от Марии Грации британских моделей-близнецов – Рут и Мэй Белл. Получилось очень просто, но, безусловно, красиво.

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