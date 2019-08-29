Рынок секнод-хенда и ресейла продолжает расти

Новое исследование говорит, что миллениалы все чаще покупают подержанные вещи.

Специалисты платформы Poshmark провели исследование, результаты которого позволяют рынку секонд-хенда строить оптимистичные прогнозы. Согласно новым данным, через два года продажи магазинов с подержанными вещами вырастут с 22 млрд долларов до 41 млрд.

Популярный среди активной молодежи тренд на ресейл объясняется тем, что люди постепенно теряют интерес к шопингу в обычных магазинах. Это подтверждает и прогноз экспертов сайта ThredUp, специализирующегося на продаже подержанных товаров. К 2024 году они планируют увеличить выручку до 51 млрд долларов.