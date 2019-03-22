«Рынок стал другим» – трейлер 52-й Федеральной ярмарки «Текстильлегпром»

Выставочная компания «РЛП-Ярмарка» представляет трейлер премьеры выхода на YouTube фильмов, посвященных 52-й Федеральной ярмарке «Текстильлегпром», 29-й (52) Международной ярмарке «Кожа-Обувь-Меха-Технология» и Платформе коммуникаций «Текстильлегпром».

Ярмарка «Текстильлегпром», открывшая календарный график выставок индустрии моды в России, показала повышенный интерес к продукции данного сегмента рынка со стороны большого количества посетителей. Представленные линейки товаров отличались попаданием в тренды и востребованностью у клиентов, четыре дня на стендах в режиме «нон-стоп» шла работа по оформлению предзаказов. Эксперты отметили стилистический и креативный уровень дизайна в оформлении выставочных пространств.

Бизнес сообщество выставки в ходе интенсивного общения и взаимодействия профессионалов fashion-индустрии в рамках Платформы коммуникаций резюмировало, что российский рынок стал другим, более активным, чем в предыдущие годы, потребителя отличают новые ценности и меняются каналы коммуникаций.

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Трейлер создан студией «Видеоника», партнерами выступили Научно-производственное объединение «Грация» и текстильная компания Rahman Group.

Приглашаем принять участие в 53-й Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром», которая пройдет 17 – 20 сентября 2019 года в Москве на ВДНХ в павильоне №75.