С 17 по 20 марта пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности»,

С 17 по 20 марта 2020 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр») пройдет важнейшее ежегодное отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие «Российская неделя текстильной и легкой промышленности», организуемое АО «Экспоцентр» и Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной Палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Общественной Палаты РФ.

«Российская неделя текстильной и легкой промышленности», проводимая отраслевым сообществом уже седьмой год подряд, по оценке экспертов, является ведущей деловой и выставочной площадкой отечественного легпрома, а также местом встреч профессионалов, обмена мнениями между представителями государства и бизнеса по вопросам развития отрасли, центром выработки мер по обеспечению устойчивого производственно-технологического роста отечественной легкой промышленности.

В программе «Недели легпрома – 2020»: авторитетные международные специализированные выставки «ИНТЕРТКАНЬ-2020.Весна» (ткани и текстильные материалы, фурнитура) и «ИНЛЕГМАШ - 2020» (оборудование для легпрома), одновременно пройдет выставка «Обувь. Мир кожи» (обувь, изделия из кожи), а также два международных профессиональных конкурса, молодежный форум, две публичные и две панельные дискуссии, две пленарные сессии, , шесть мастер-классов и конференций, экспертная сессия, две лекции, восемь семинаров, четыре круглых стола и даже коктейльная вечеринка.

Все мероприятия «Недели легпрома-2020» носят исключительно практический формат и посвящены самым актуальным вопросам текстильной и легкой промышленности. Они состоятся одновременно на экспозиционных площадках «Экспоцентра» с участием представителей ведущих российских и зарубежных компаний текстильной и легкой промышленности, политиков, общественных деятелей и журналистов. (около 1000 экспонентов, 18000 посетителей).

В Форуме в этом году будет задействовано 7 конференц-площадок для 2 000 участников форума из 12 стран, на которых выступят более 150 спикеров мирового уровня, профессионалов рынка.

Важной частью деловой программы «Российской недели текстильной и легкой промышленности-2020» станет VII Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум — 2020: ««ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ И ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»», в рамках которого на самом высоком государственном уровне будут обсуждаться актуальные проблемы, вызовы и перспективы отрасли в целом и ее наиболее динамично развивающихся сегментов. В рамках Форума состоится серия конференций, круглых столов, практикумов, и консультаций с участием представителей Администрации президента, Совета Федерации, Государственной Думы, Минпромторга России, Минсельхоза России, ФТС, ЕЭК, руководителей органов исполнительной власти регионов, ведущих предприятий отрасли, отраслевых научных, образовательных и общественных организаций, СМИ.

Традиционно Форум открывается с пленарного заседания на котором представители органов власти и бизнеса проведут анализ ситуации в отрасли и обозначат вектор ее развития на текущий год. Свое участие в мероприятии уже подтвердили представители правительственных и общественных структур, институтов развития и крупнейших игроков отрасли.

Кроме этого участников Недели ждет масса интересных и практических мероприятий. В частности, на площадках Форума в течение четырех дней будут подробно рассмотрены вопросы маркетинга в современных условиях, когда жизненно необходимо применение новых цифровых технологий. В рамках «Года народного творчества» в программу Недели легкой промышленности - 2020 включен Молодежный форум «МОДА В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ», посвященный вопросам развития моды в различных регионах России и в других странах от истоков народного творчества до современности. Мероприятие проходит в рамках работы клуба ЮНЕСКО «Международный детский конгресс».

Серьезное внимание на Форуме будет уделено цифровизации отрасли, начиная от цифровой печати и до глобального переустройства отрасли, включая создания цифровых фабрик и внедрение технологий технологического уклада будущего. Этим вопросам будет посвящена МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНЛЕГМАШ» «ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ».

Вопросы цифровизации fashion-ритейла участники всесторонне разберут на «FASHION TECH DAY - 2020», который впервые пройдет в этом году в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности».

На Форуме запланирована насыщенная деловая и практическая программа для дизайнерского сообщества: как для специалистов по созданию одежды, так и по разработке текстильных принтов и домашнего текстиля.

Состоится несколько семинаров по обзору и анализу модных тенденций, а также мастер-классы с участием всемирного известного специалиста в области дизайна, основателя международного издания TextileView Дэвида Ша (Великобритания) и основателя Solstudio Group Александры Калошиной, принявшей в этом году активное участие в подготовке Тренд-форума и Тренд-зоны «Российской недели текстильной и легкой промышленности -2020» и весенней выставки «Интерткань».

Серьезному анализу подвергнется необходимость трансформации модной индустрии в условиях смены технологического уклада на конференции «ОТ ПОСТСОВЕТСКОЙ ФАБРИКИ К СОВРЕМЕННОМУ МОДНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ», на консультационной сессии: «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА В ЭПОХУ КРИЗИСА: ЧТО МОЖЕТ ПРОДАВАТЬ ДИЗАЙНЕР?», на публичном разговоре «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И МОДНЫЕ ТРЕНДЫ. ПРОТИВОРЕЧИЕ ИЛИ СОЧЕТАНИЕ» и на панельной дискуссии “КАК СОЗДАТЬ SILICON VALLEY СОВРЕМЕННОЙ ФЭШН - ИНДУСТРИИ?”.

А вопросы производства и оптовых продаж обсудят на публичном разговоре "ПРОИЗВОДСТВО И ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ ИЗДЕЛИЙ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА".

Специальная рабочая группа приглашает всех заинтересованных обсудить вопросы сырья для текстильной промышленности – эта тема, по общему мнению, заслуживает пристального внимания отраслевого сообщества, так как без отечественного сырья очень сложно реализовывать программы импортозамещения и вывода продукции российского легпрома на международные рынки.

В самое ближайшее время подробная деловая программа будет опубликована на сайте мероприятия - www.textileweek.ru следите за обновлениями.

Зарегистрироваться и стать участником «Российской недели текстильной и легкой промышленности можно ЗДЕСЬ