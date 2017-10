С 24 по 29 октября в Гостином дворе пройдет 38-я «Неделя моды в Москве. Сделано в России», организатором которой выступает Ассоциация Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГ России.

38-й сезон Недели моды в Москве – это демонстрация инноваций в сфере fashion-индустрии, новые тренды и новые имена.

Откроет Неделю моды в Москве показ коллекции Дома моды VALENTIN YUDASHKIN, которая с успехом была представлена в Париже на Неделе prêt-à-porter spring-summer 2018.

Амбассадором 38 сезона Недели моды в Москве станет любимая модель Марка Джейкобса и Джона Гальяно - Ирина Куликова, участница таких мировых шоу, как Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton и Calvin Klein.

Интересной и значимой премьерой 38-го сезона НММ станет коллекция женской одежды и аксессуаров FABERLIC by ALEXANDR ROGOV.

В новом сезоне модных локаций Москвы становится больше! Демонстрация коллекции бренда YANINA COUTURE в отеле St.-Regis позволит гостям в буквальном смысле прикоснуться к высокой моде. Презентация коллекции spring-summer 2018 дизайнера ARTEM KRIVDA пройдет в новом пространстве «Секция» в ГУМе - двухэтажной витрине достижений российской моды. А один из самых роскошных ресторанов Bolshoi будет принимать гостей ANNETTE HOFFMANN на презентации ее новой коллекции.

Не менее ярким продолжением fashion show будут показы признанных хэдлайнеров: VICTORIA ANDREYANOVA, MARIA SHOSHEVA, SERGEY SYSOEV, LISA ROMANYUK, ELENA SHIPILOVA, ELENA TEPLITSKAYA, ELEONORA AMOSOVA, DJEMAL MAKHMUDOV, ALINA ASSI, SHIYAN, KARINA KHIMCHINSKAYA, D'LORISAN, KAMILLA PURSHIE.

Организаторы Недели моды в Москве привнесли несколько изменений в работу шоу-рума. В этом году в Гостином дворе откроется Pop-Up Store от проекта FREEDOM TEAM. Он будет представлять собой “лабиринт”, по всему периметру которого можно будет познакомиться с одеждой российских дизайнеров. Специально для MFW байеры FREEDOM STORE собрали коллекции таких брендов, как NOEL, CUTE, NNEDRE, OTOCYON, BAT NORTON, ARNY PRAHT, YANA SEGETTI и многих других. Посетители шоу-рума смогут познакомиться с востребованными дизайнерами аксессуаров из Санкт-Петербурга, универсальной базовой одеждой, а также концепт-брендами в уже характерном для Санкт-Петербурга урбанистическом стиле. Впервые в Pop-Up Store от проекта FREEDOM TEAM можно будет купить офлайн коллекции, созданные в коллаборации FABERLIC c VALENTIN YUDASHKIN и ALENA AKHMADULLINA.

Неделя моды в Москве остается одной из главных площадок для развития модной индустрии в России. Важным аспектом является ее деловая программа, которая из сезона в сезон становится более масштабной. На этот раз главной темой дискуссий в рамках FashionNetWorks станет будущее моды, инновационные технологии и новые подходы к fashion-образованию. Индустрия моды стоит на пороге новой эпохи; это касается не только усовершенствованных производств и высокотехнологичных материалов - меняется рынок, а с ним меняется и сам покупатель. Для гармоничного непрерывного процесса работы необходимо искать новые пути развития не только модным компаниям и дизайнерам, но и всем участникам модного рынка. В рамках FashionNetWorks состоится Public Talk о перспективах omnichannel в fashion образовании: online vs offline. Будут обсуждаться перспективы развития Fashion PR, Fashion marketing, Fashion event и Fashion Social Media. Индустрия 4.0 готовит новые вызовы не только для сферы образования, но и для легкой промышленности. Ведущие эксперты модной индустрии соберутся вместе, чтобы обсудить инновационную повестку развития отрасли. Индустриальным партнером Деловой программы выступит Faberlic.

Свои сезонные коллекции представят ANASTASIA KUCHUGOVA, LENSKAYA DESIGN BUREAU, RF COUTURE BY TATIANA ZATOLOKINA, TOTALLOOK BY GERA SKANDAL, POLINA GOLUB AND DARIA, SVETLANA EVSTIGNEEVA & BERETKAH, EKATERINA ROMANOVA, SADOVSKAYA FOR GEPUR, MIR CASHEMIRA, ANNA WOLF, LUSIEN KRYSAN, LA REDOUTE, BURDA, CHLOЁ X VIVICOXY и многие другие.

Настоящим модным событием будет показ ANDREY SHAROV. После длительной паузы живописец, модельер, художник-постановщик и художник по костюмам вновь возвращается на подиум Недели моды в Москве.

Особый фокус дан на детскую моду – направление, активно развивающееся в последние несколько сезонов. Новые имена, молодежный взгляд на моду продемонстрирует дефиле участников конкурса талантливых молодых дизайнеров Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России».

Официальный beauty-партнер Недели моды в Москве — косметическая компания Faberlic. Создать яркие подиумные образы и подчеркнуть индивидуальность каждой коллекции визажистам помогает декоративная косметика из линии Secret Story. Главные фавориты новой коллекции: лаки для губ "Блистательный дебют", матовые губные помады "Первая леди" и объемная тушь для ресниц "Ваш фаворит" с особыми магнитными частичками в составе. Следуйте модным тенденциям сезона весна-лето 2018, а завершить ваш образ поможет декоративная косметика из линии Secret Story от Faberlic.

Официальный аромат Недели моды в Москве - новинка от ESTEL 2017 — парфюм GENEVIE, который рассказывает историю о самопознании, о мире мужского и мире женского, о неповторимости и синергии. Он хранит в себе и выражает через себя главные духовные составляющие, которые отличают нас друг от друга и притягивают друг к другу. Тонкие грани, которые делают женщину — Женщиной, мужчину — Мужчиной.

Официальный автомобиль Недели моды в Москве - Renault. Гости смогут одними из первых познакомиться с новой лимитированной серией Kaptur EXTREME, которая отличается светодиодной оптикой Pure Vision, эксклюзивным цветовым сочетанием, новой стильной отделкой салона и новым оборудованием для еще более безопасной и комфортной езды.

Гастрономический партнер Недели моды в Москве - компания Maison Dellos.

Стратегические партнеры Недели моды в Москве - Афимолл Сити и Fashion Consulting Group.

Участники показов Недели моды в Москве:

Valentin Yudashkin, La Moda para niños Spain, Funny Sunny, Irina Sharlay, La Redoute и La Redoute By Plus Size Magazine (France), Elena Shipilova Jorgia White, Sadovskaya for Gepur, Lenskaya Designe Bureau, Artem Krivda, Anna Wolf, Burda, Mir Cashemira, D’lorisan, Anastasiya Kuchugova, Alisia Fiori, RF Couture by Tatiana Zatolokina, Yanina Demi Couture, MD Makhmudov Djemal, Sergey Sysoev, Chloe х Vivicoxy, Фестиваль дизайна «.RU. Сделано в России», Sabina Mak, Shivey, Totalllook by Gera Skandal/Polina Golub and Daria Bulgakova, Karina Khimchinskaya, Victoria Andreyanova, Faberlic by Alexandr Rogov, Stilnyashka, Eleonora Amosova, Lana2Rock by Julia Asutina, Fashion Book by Alena Stepina, Svetlana Evstigneeva, Ekaterina Romanova, Teplitskaya design, Alina Assi, Kravets and Карина Сарсенова, Sharov, Volky, Alena Nega, De salitto & Stefania Pinyagina&Pablosky, Lisa Romanyuk, L’efant royal, Kenguru, Lusien Krysan, NN by Ponomarev, Kamilla Purshie, Maria Shosheva, Shiyan.

Генеральный продюсер – Александр Достман.

Генеральный директор - Евгений Ящук.

Продюсер Недели моды в Москве - Артем Кривда.