С днем рождения, Вика!

Празднуя юбилей собственной марки, Виктория Бекхэм стала главной героиней октябрьского номера британского Vogue.

В этом году марка Victoria Beckham отмечает десятилетие. В честь этого события британская редакция Vogue пригласила Викторию стать главной героиней октябрьского номера. Дизайнер дала развернутое интервью главному редактору издания Эдварду Эннифулу, снялась в образе Женщины-кошки в видео для сайта журнала, а также появилась в большой фотосессии выпуска. Для последней Бекхэм позировала как сама, так и с членами своей красивой семьи. В кадр попала даже собака Бекхэмов Олив.