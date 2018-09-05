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Beckham (244)
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Артем Кузелев

С днем рождения, Вика!

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  • 05 Сентября 201819:46
Сюжеты: Beckham

Празднуя юбилей собственной марки, Виктория Бекхэм стала главной героиней октябрьского номера британского Vogue.

В этом году марка Victoria Beckham отмечает десятилетие. В честь этого события британская редакция Vogue пригласила Викторию стать главной героиней октябрьского номера. Дизайнер дала развернутое интервью главному редактору издания Эдварду Эннифулу, снялась в образе Женщины-кошки в видео для сайта журнала, а также появилась в большой фотосессии выпуска. Для последней Бекхэм позировала как сама, так и с членами своей красивой семьи. В кадр попала даже собака Бекхэмов Олив.

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