Съемка на iPhone в условиях слабой освещенности

Чтобы запечатлеть при слабой освещенности удивительную архитектуру, необычный интерьер, потрясающей красоты пейзаж или просто друзей в городских условиях не обязательно использовать профессиональную дорогостоящую камеру. Достаточно прийти в Академию re:Store 18 октября и узнать все секреты мобильной съемки от фотографа и блогера Глеба Отраднова (@otradnv).

Глеб Отраднов (@otradnv) – фотограф и блогер с 28 тыс. подписчиками в Instagram, увлекается съемкой на iPhone именно в вечернее и ночное время. На своих страницах в социальных сетях Глеб делится фотографиями, передающими неугомонный дух мегаполиса с его манящими огнями и дорогими автомобилями, открывает новые ракурсы и углы съемки тех мест, где ему удается путешествовать. И в каждом снимке виден драйв – та энергия, которая заставляет человека куда-то мчаться, достигать свои цели, искать что-то новое и получать только удовольствие от жизни.

На лекции Глеб расскажет, как достичь качественных снимков в условиях низкой освещенности и что нужно для этого знать любому фотографу. Спикер поделится наиболее удачными местами для кадра и собственными лайфхаками. Этой осенью лекция будет полезна всем, кто любит фотографировать как на профессиональном, так и на любительском уровне.

Программа лекции:

1) Поиск интересных мест для фотосъемки.

2) Основные принципы фотосъемки в условиях низкой освещенности.

3) Мои лайфхаки при съемке на iPhone.

4) Обработка фотографий на iPhone.

5) Практикум по фотографии и обработке.

Дата и время проведения лекции: 18 октября 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.