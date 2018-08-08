Съемка в ночном городе на iPhone



Сегодня жанр ночной фотографии стремительно набирает обороты. Города, горящие тысячами огней, переливаются неоновым светом, создавая особую загадочную атмосферу. Однако, сделать качественный снимок в темное время суток без особых навыков и аксессуаров практически невозможно. Искусство ночной фотосъемки имеет ряд аспектов и особенностей, так как отсутствие естественного дневного освещения может спровоцировать высокий шум и низкую резкость фотографии. Тем не менее, при правильном использовании, современные гаджеты способны творить чудеса, создавая атмосферные снимки непревзойденного качества.

Александр Крофт — коммерческий фотограф и блогер, получивший признание среди крупных российских и зарубежных компаний. Александр является руководителем «Фотоколледжа», в рамках которого проходят обучающие курсы для начинающих фотографов. Также спикер сотрудничает с ведущими модельными агентствами, а его работы публикуются в журналах России и за рубежом. Коммерческие проекты Александра включают в себя работы для таких крупных компаний и брендов как: Stayer, Сбербанк, YUKUMA, RedFox, Intel, MaxFactor. Также стоит отметить, что фотограф работает с компаниями-производителями техники Panasonic, Sony ZEISS, Wacom, Fuji, Miggo.

На лекции Александр поделится со слушателями опытом и навыками в области создания ночных фотографий, а также продемонстрирует свои коммерческие проекты.

Программа лекции:

Основные аспекты ночной съемки.

Работа со светом.

Использование цветных фильтров.

