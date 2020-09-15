Съемки проекта Cinema Fashion «Другая реальность» пройдут в октябре

Проект Cinema Fashion, объединивший кино, театр и моду, стартовал на киностудии «Мосфильм» в середине августа. Серия съемок «Другую реальность» будет продолжена 3 октября 2020 года.

Очередная серия съемок Cinema Fashion перенесет зрителя в сюрреалистический мир, в котором возможно все. Организаторы обещают, что каждый показ будет представлять собой арт-перформанс, объединяющий лазерное шоу, современные световые спецэффекты и впечатляющие сценические находки. Один из показов пройдет среди пирамид из старых телевизоров, многие из которых будут работать. На помощь себе создатели шоу призовут духов Федерико Феллини и Энди Уорхолла, которые бы наверняка оценили масштаб постмодернистской игры.

Как и в прошлый раз, съемки каждого показа будут вестись с трех камер и квадрокоптера, что позволит создать нужный масштаб при монтаже. Особое волшебство состоит в том, что все коллекции будут представлять дети – юные модели со всей страны, от Москвы и Санкт-Петербурга до Чебоксар и Сургута. В съемках примут участие звезды детского телепроекта «Голос», в их числе полуфиналистка «Голос. Дети – 7», участница проектов на каналах СТС, «Карусель» и актриса Таисия Скоморохова, юная модель и балерина Агния Барская и другие.

Автор и режиссер: Валерий Сороковой.

Генеральный продюсер: Елена Склярова.