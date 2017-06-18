С уважением к традициям: Rudolf Kampf представил коллекцию, которой могло не быть

Чешская мануфактура по производству фарфора Rudolf Kampf выпустила коллекцию "Национальные традиции", эскизы которой были созданы ещё в 20-х годах XX века.

В истории мануфактуры сохранилась запись о том, что дизайн предложил сын одного из художников завода. Поначалу предложение не было рассмотрено. Однако, случилось так, что в это время фабрику посетил один важный государственный чиновник, который, осмотрев эскизы, сказал, что с удовольствием имел бы такой сервиз у себя.

Так и произошло: сервиз был произведен, а высокопоставленный чиновник заказал его для своего дома. В дальнейшем, на протяжении всей своей истории, коллекция имела разные модификации и декоры, а выбирали ее многие влиятельные персоны. Так, сервиз, декорированный стаффажами из матового золота, снискал особое признание Президента Чехии Томаша Гаррига Масарика.

Коллекция "Национальные традиции" выполнена в стиле рококо из настоящего твёрдого фарфора и украшена изящным орнаментом с использованием 24-каратного золота. Сегодня в неё входят чайные и столовые сервизы, тарелки и чайные пары в девяти декорах.

Фирменный бутик Rudolf Kämpf - пл. Европы, 2, 1 этаж, торговая галерея "Редиссон Славянская", тел. +7 (495) 941-87-42

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