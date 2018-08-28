С возвращением, Элис Деллал!

Британская модель вновь стала лицом рекламной кампании Chanel. На этот раз Элис представляет часы Code Coco.

Парижский дом моды опубликовал первые кадры из новой рекламной кампании женских часов Code Coco. Местом действия съемок был выбран парижский отель Ritz, в котором Коко Шанель проживала долгие годы. В рекламе заняты модели Альма Ходоровски, Нозоми Лиджима и Элис Деллал, которая уже давно не принимала участия в таких значимых проектах. Получилось очень стильно.