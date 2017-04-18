Токийский проект Сабины Горелик

Российский дизайнер Сабина Горелик представляет свой новый проект на стыке моды и искусства - “Токио. Сибуя”.

“Токио. Сибуя” - четвертый в серии страноведческих проектов дизайнера, посвященный особенностям различных культур (“Самарканд. Пахта Кыз”, “Love Israel”, “Быть Венецией”).

Вдохновением для создания арт-платья послужило легендарное и самое оживленное место японской столицы - перекресток Сибуя.

“Впервые я обратила внимание на Сибуя в фильме “Трудности перевода”, в финальной сцене героиня Скарлетт Йохансонн встречается с героем Билла Мюррея именно там. Позднее во время поездки в Токио я лично могла понаблюдать за поразительной энергетикой этого места: на красном свете видишь ровный и органичный поток машин, когда включается зеленый, множество людей начинают двигаться сразу в трех разных направлениях, но как только включается красный людской поток снова замирает”, - рассказывает о своих впечатлениях Сабина Горелик.

Именно это поразительное сочетание бурлящей хаотичной энергии и полного умиротворения и стали отправной точкой для проекта Токио, выразившись в создание платья по мотивам главного действующего лица Сибуи - светофора.

В проекте “Токио. Сибуя” он нашел свое отражение не только в выборе цветовой палитры и сочетании материалов, но и в технической стороне платья, которое благодаря светодиодным решениям, подобно светофору меняет свои цветовые акценты.

Фотограф: Евгений Воробченко

Модель: Юлия Воробченко