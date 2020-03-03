Сафари и спортивный шик в новой коллекции GEOX

Летящей походкой перешагнуть из зимы в весну красивее и удобнее всего получится в обуви из новой коллекции GEOX, созданной в коллаборации с маэстро Эрнесто Эспозито!

Удивительно практичные дизайнерские сникеры-носки, эспадрильи, босоножки на танкетке или каблуке чанки отличаются не только яркими трендовыми оттенками и принтами от морской до тигровой полоски, но и уникальной подошвой GEOX с дышащими мембранами, благодаря которым каждый шаг приносит радость.

В коллекции одежды креативная команда GEOX сделать ставку на металлизированные ткани, элегантные силуэты туник и кейпов, дикие принты зебры, леопарда и современные материалы, которые легче пёрышка!

Автор: Диана Мицкевич