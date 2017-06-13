Sailing Time – видеоуроки яхтинга в мобильном приложении

Sailing Time – это новое мобильное приложение по обучению яхтингу, в котором собраны уникальные видео уроки на русском языке, обзоры парусных яхт, разнообразные учебные материалы и встроенный модуль «3D ветер» для самостоятельных упражнений с курсами к ветру.

Создатели приложения разработали целую серию обучающих видеоуроков по практической части яхтинга. Все видео направлены на самостоятельную подготовку и дальнейшее развитие: от самых основ и первых шагов по палубе, до детального рассмотрения всех важных вопросов. Новые сюжеты снимаются ежемесячно и постоянно дополняют медиаконтент.

Можно сохранять понравившиеся материалы в память смартфона, добавлять в избранное, делиться интересными находками с друзьями или стать героем одного из сюжетов, присоединившись к проекту Sailing Time.

Видеоуроки на русском

Серия видеоуроков по практической части яхтинга, сюжеты для начинающих и практикующих капитанов.

Учебные материалы

Все учебные материалы можно загружать прямо в мобильное устройство и просматривать в удобное время без доступа в интернет. Или работать с тематическими методичками онлайн.

Модуль 3D ветер

Встроенный модуль для самостоятельного изучения терминологии и основ настройки паруса в зависимости от курса к ветру.

Приложение доступно на платформах Android и iOS (Apple).

Создатели приложения – основатели парусной школы Sailing Time, которая обучает на Средиземном море. Двухнедельное обучение яхтингу проходит на русском языке по международным стандартам IYT — International Yacht Training. Сертификаты IYT признаются во всем мире и позволяют самостоятельно брать яхту в аренду.

Курсы обучения яхтингу проводятся только на новых, комфортных и современных яхтах с высококвалифицированными инструкторами. Экипаж каждой яхты – не более 5 человек, что позволяет уделять необходимое время каждому. Пройти обучение в школе Яхтинга может любой желающий, для этого не требуется первичных яхтенных навыков и знаний. По итогам окончания курса выдаются международные права Bareboat Skipper Sail общепризнанной системы IYT.

Также школа приглашает к участию в парусных регатах Средиземноморья и предлагает путешествия на парусной яхте по Турции, Греции, Хорватии, Карибским островам и пересечение Атлантического океана.