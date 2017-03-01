Сальвадор Дали и Эльза Скиапарелли на одной выставке

В этом году Музей Дали во Флориде представит проект, в котором соединятся мода, искусство и сюрреализм.

1 / 6 Экспонаты выставки Imagination & Daring: Dalì and Schiaparelli











Новая выставка получит название Imagination & Daring: Dalì and Schiaparelli и будет исследовать влияние Сальвадора Дали на современную моду. В частности, кураторы проекта хотят обратить внимание на отношения между художником и дизайнером Эльзой Скиапарелли, которая стала главным пропагандистом сюрреализма в моде. Увидеть все экспонаты можно будет с 18 октября текущего года до 14 января 2018.