Сальвадор Дали и Эльза Скиапарелли на одной выставке

В этом году Музей Дали во Флориде представит проект, в котором соединятся мода, искусство и сюрреализм.
Новая выставка получит название Imagination & Daring: Dalì and Schiaparelli и будет исследовать влияние Сальвадора Дали на современную моду. В частности, кураторы проекта хотят обратить внимание на отношения между художником и дизайнером Эльзой Скиапарелли, которая стала главным пропагандистом сюрреализма в моде. Увидеть все экспонаты можно будет с 18 октября текущего года до 14 января 2018.
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