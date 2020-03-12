28 января в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство», организованная Культурно-историческим фондом «Связь времён» и Музеем Фаберже в партнерстве с Департаментом культуры города Москвы, Фондом «Гала-Сальвадор Дали» в Фигерасе и мадридским Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии».

На выставке представлено более 180 произведений Сальвадора Дали: живопись, рисунки и гравюры. Среди них – такие известные произведения художника, как «Портрет моей сестры» (1925), «Невидимый человек» (1929-32), «Загадочные элементы пейзажа» (1934), «Мягкий автопортрет с жареным беконом» (1941), «Дематериализация под носом у Нерона» (1947), «Максимальная скорость Мадонны Рафаэля» (1954) и другие работы.

Почему же не кончаются очереди на выставку? Почему творчество Сальвадора Дали так давно привлекает человечество? Кто из нас не наблюдал за изменяющимися облаками и не разгадывал картины, которое рисует наше воображение, а ускользающие диковинные сны? Это все воплощает Дали в своих работах. Его картины, в самом деле, похожи на сны, скорее даже не осмысленные сновидения, а то состояние, в котором пребывает человек прежде, чем погрузиться в сон: перед глазами проплывают немыслимые образы, странные видения…. Именно их Сальвадор Дали запечатлевает на своих картинах. Его картины, как и сновидения, нуждаются в истолковании. Около каждой можно стоять часами и не разгадать до конца... Творчество Дали завораживает, от его работ невозможно оторваться.

Картины Дали далеки от классических, но возможно, именно это проявление его гения - ведь, несмотря на странные образы, которыми они наполнены, зритель понимает смысл, переданный в них. Его иллюстрации к Данте... Как можно было так точно передать дантовский текст в изображении. Перед нами как будто встает живое произведение, как видение, как фильм, как сон, как явь.. В этих иллюстрациях воплощено философско-религиозное и эстетическое кредо Дали. Здесь «воздух», и свет, и конструкция, и сон, и явь, и надежда, и сомнение.

Вокруг имени Сальвадора Дали ведутся бесконечные споры, и все же этого мэтра современного искусства невозможно заключить в какие-либо рамки. Поочередно он был художником, поэтом, теоретиком и сценаристом. Он представляет собой вселенную абсурда, созданную из мира сновидений, кошмаров и галлюцинаций. Это символ творчества художника, ключ к его гениальности. Когда же один из журналистов спросил Сальвадора Дали, что же такое сюрреализм, художник ответил: " Сюрреализм - это Я", и с полным на то основанием.