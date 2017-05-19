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Alisa

SALE: Большая распродажа от бренда RIVA

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  • 19 Мая 201721:53

Российский бренд женской одежды RIVA открывает сезон скидок! Более 70 моделей из коллекции российских дизайнеров представлены в большой  распродаже, поклонники марки могут приобрести изделия любимой марки со скидкой до 40%.  Юбки, платья, блузки, брюки и жакеты – сделают нескучным ваш гардероб.

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RIVA – новый образ каждый день!                               

Больше моделей представлено на официальной странице бренда на сайте WB

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