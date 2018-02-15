Салон красоты Bronze&Beauty отпраздновал новоселье!

12 февраля все московские модницы собрались в новом салоне Bronze&Beauty на Тверской 22а, чтобы от души повеселиться на вечеринке Pretty Woman Party, узнать последние новости индустрии красоты и поздравить салон с новосельем. Салон Bronze&Beauty с момента своего создания (а это более 13 лет назад) сразу ориентировался на самые эффективные и инновационные процедуры. И хотя географически салон переехал совсем недалеко, из Брюсова переулка на Тверскую, пользоваться его услугами теперь будет намного удобнее – рядом для гостей оборудована бесплатная парковка, а в просторном помещении салона созданы все условия для полноценного отдыха. А это так важно для жителей мегаполиса!

Одной из популярных услуг салона является beauty bar, где можно одновременно получить сразу несколько услуг. Работал такой бар и на вечеринке – ведущие стилисты буквально «окружали» гостей, предлагая им разные комплексы ухода и в рекордные сроки совершали настоящие преображения!

Помимо новинок индустрии красоты на мероприятии гостям продемонстрировали инновацию в сфере ухода за гардеробом – парогенератор Braun, который быстро, легко и бережно справляется с любыми тканями.

Формат вечера предполагал свободное общение, при этом общей концепцией мероприятия умело руководил ведущий Антон Зорькин – он создавал легкую и непринужденную атмосферу, не скупился на комплименты, был настоящим «проводником» в мир красоты. Антон по праву может считаться не просто шоу-меном, а настоящим экспертом в области «фэшн и бьюти», ведь он является одним из ведущих в телепрограмме «Перезагрузка».



Свою роль в создание антуража мероприятия внесли и партнеры: Дом шляпки Lilia Fisher; бренд женской одежды RUXARA; студия KriStyle; японская косметика DEMI Professional; компания Flora Servis Цветочный; клеточная косметика Swiss Getal и PR-агентство МЯТА, которое выступило организатором мероприятия.

Гости вечеринки, среди которых были замечены Юлия Барановская, Анастасия Стоцкая, Эвелина Бледанс, Алика Смехова, Елена Захарова, Алла Довлатова, Анастасия Макеева, Карина Андоленко, Анастасия Гребенкина, Наталья Лесниковская, подробно ознакомились с услугами салона и, конечно же, выбрали для себя процедуры. А выбрать есть из чего – обновлённый салон предлагает услуги стилистов и мастеров ногтевого сервиса, различные виды массажа, инъекционную, аппаратную и уходовую косметологию. Работает beauty bar, make up&brow bar, пять профессиональных соляриев.

В салоне Bronze&Beauty не просто оказывают услуги, а помогают создать интересный актуальный образ – составляют комплексы процедур, знакомят с модными тенденциями, консультируют по вопросам здорового питания, детокс- и антиэйдж-программам во главе с директором и врачом-косметологом Людмилой Головачевой.

Гости зарядились положительными эмоциями и получили массу полезной информации по интересующим всех вопросам – со своими образовательными курсами познакомила Британско-Российская Академия, актуальные программы отдыха презентовали курортный СПА-отель RIVIERA SUNRISE ALUSHTA (г. Алушта); караоке-Hall «Чайка» и отель на Истре M’Istra’L Hotel & SPA.

Приятному общению гостей способствовали изысканные десерты от кондитерской «Алтуфьево»; игристое вино Chateau Tamagne от компании «Кубань-Вино»; минеральная вода RUSOXY и ароматный кофе от De’Longhi.

Ждем Вас в салоне Bronze&Beauty!

Адрес: Тверская ул., 22Ас3

+7 495 108 1176