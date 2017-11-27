Salvatore Ferragamo объединит коллекции

Дебют нового креативного директора дома Пола Эндрю начнется с показа объединенной коллекции сезона осень-зима 2018/19.

На днях миланский дом моды Salvatore Ferragamo объявил о намерении объединить мужское и женское шоу. Во время Недели моды в Милане, которая пройдет в феврале будущего года, марка представит совместное шоу коллекции осень-зима 2018/19. Это будет полноценный дебют дуэта нового креативного директора Пола Эндрю и Гийома Мейлэнда, который отвечает за женскую линию.