Самая летняя новинка в STREET BEAT: бразильский бренд HAVAIANAS

В сети магазинов кроссовок и кед STREET BEAT новое пополнение. Бренд с бразильскими корнями Havaianas поможет внести разнообразие в ваш гардероб и заменить привычные кроссовки на легкие повседневные сланцы, что особенно актуально в период отпусков и походов на пляж.

Havaianas — это бразильский бренд обуви, который специализируется на производстве сланцев. Ошеломляющий успех первой модели подтолкнул конкурентов на создание целой волны копий, поэтому бренду Havaianas, пришлось сконцентрироваться на качестве своей продукции. В 1970 году знаменитый бразильский актер Чико Анисио снялся в рекламном ролике, в котором сообщалось зрителям, что «настоящие вьетнамки Havaianas не впитывают запахи, великолепно держат свою форму и их ремешки никогда не рвутся», прямо намекая на недостатки конкурентов. Особенность современных моделей — резиновая подошва, которая полностью повторяет изгиб стопы, благодаря чему в них будет комфортно весь день.

Новый бренд можно приобрести на сайте STREET BEAT, а также в магазинах сети в Сочи, Ростове и Краснодаре. Доступны как женские, так и мужские модели в размерах от 39 до 46. Цена варьируется от 1 490 рублей до 1790 рублей.