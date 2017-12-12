Самая любимая в 2017 году обувь россиян

Компании Online Market Intelligence подводит итоги уходящего года списком самых любимых обувных брендов россиян.

Как показывает рейтинг, самым популярным брендом, выпускающим обувь, в этом году в России стала марка Nike. Свои голоса за кроссовки отдали 20,3 процента опрошенных. Так, впервые за шесть лет первенство в списке уступил бренд Ecco. На этот раз за его продукцию высказались 17,9 процента респондентов. Замыкает тройку лидеров марка adidas с голосами 14,5 процента участников опроса.

Следом за тройкой брендов-лидеров следуют марки Salamander (11,2%), Rieker (8,9%), Ralf Ringer (7,7%), Zenden (6,7%), Reebok (4,9%), Carlo Pazolini (4,1%) и марка эконом-класса Kari (3,9%).