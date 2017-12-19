Самая сногсшибательная выставка обуви в мире моды MICAM

~~MICAM вновь зовет Вас на самое гламурное событие Италии. Предлагаем Вам в стране, напоминающей своими очертаниями изящный сапожок, приобрести новинки от ведущих мировых производителей обуви.

Международная выставка обуви The Micam проходит в Милане два раза в год. Является важнейшим грандиозным модным событием в индустрии обуви в Европе и в мире. В программе представлены как известные мировые бренды, так и новые имена. Отраслевая выставка будет интересна не только профессионалам обувной промышленности, байерам и бизнесменам, но и блоггерам разных социальных сетей. Вы узнаете о тенденциях обувной моды и материалах будущих сезонов.

Очередная The 85rd Milano International Footwear Fair пройдет с 11 по 14 февраля в Италии. Гостям представят новые коллекции обуви и лучшие модели от ведущих международных производителей. Каждый сезон сюда приезжают самые именитые дизайнеры и самые стильные люди мира моды. Станьте частью этого волшебного мира fashion! Вы проникнитесь атмосферой гармонии и обязательно захотите вернуться в один из самых стильных городов еще раз.

В восемьдесят пятый раз приглашаем посетить модные показы, бизнес встречи, пресс-конференции, бесплатные семинары и увидеть вручение наград победителям конкурсов. Ведущие мировые бренды не раз представляли свои новинки на выставке MICAM: Fendi, Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada и Tod's, Giorgio Armani, Jimmy Choo, Sergio Rossi, Ermenegildo Zegna и многие другие не менее известные имена в мире моды.

Параллельно с the Micam February 2018 пройдет выставка сумок Mipel February 2018. Вторая выставка The Micam Milano пройдет 16-19 сентября.

Не забудьте зарегистрироваться на сайте http://www.themicam.com/.

Вы приобретете незабываемые впечатления и точно не останетесь равнодушными к обуви после посещения выставки MICAM.

До встречи в Милане!