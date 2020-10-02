Вход
ADV



Интересно
Vogue (834)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Саммит Vogue Forces of Fashion 2020 состоится в ноябре

  • 34
  • 0
  • 02 Октября 202015:59
Сюжеты: Vogue

Спикерами двухдневного мероприятия станут Анна Винтур, Альбер Эльбаз и Крейг Грин.

Посвященный проблемам модной индустрии, саммит Vogue Forces of Fashion пройдет 16-17 ноября 2020 года. На этот раз мероприятие состоится в виртуальном формате. Спикерами события станут дизайнеры Крейг Грин, Виктория Бэкхем, Джонатан Андерсон, Альбер Эльбаз и Верджил Абло, главред Vogue US и другие профессионалы отрасли.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru