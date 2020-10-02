Саммит Vogue Forces of Fashion 2020 состоится в ноябре

Спикерами двухдневного мероприятия станут Анна Винтур, Альбер Эльбаз и Крейг Грин.

Посвященный проблемам модной индустрии, саммит Vogue Forces of Fashion пройдет 16-17 ноября 2020 года. На этот раз мероприятие состоится в виртуальном формате. Спикерами события станут дизайнеры Крейг Грин, Виктория Бэкхем, Джонатан Андерсон, Альбер Эльбаз и Верджил Абло, главред Vogue US и другие профессионалы отрасли.