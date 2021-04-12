Самые долгожданные весенние новинки от NOTE

Этой весной NOTE радует сразу двумя новинками:

Baked Highlighter от Note - это продукт, придающий сияние, благодаря особой формуле с жемчужными гранулами.Он обеспечивает отличное покрытие и естественный цвет кожи. Возможно наносить как сухим способом для более яркого эффекта, так и влажным способом для создания деликатного свечения

Для завершения вашего макияжа Note предлагает новую невесомую и прозрачную пудру, которая обеспечивает стойкое покрытие на весь день. Она может применяться как для закрепления тонального крема, так и в качестве самостоятельного продукта для создания матового покрытия. Особенность – избавляет от серо-голубого оттенка кожи. Пудра содержит масло семян конопли, которое глубоко увлажняет кожу лица. Подходит для кожи всех типов и тонов.