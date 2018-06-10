Самые модные звезды названы! В Москве вручили премию Fashion People Awards

7 июня 2018 года в Vegas City Hall с небывалым размахом прошла торжественная церемония вручения премии Fashion People Awards. Фееричное масштабное мероприятие уже в девятый раз объединило самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса.

Премия Fashion People Awards призвана привлечь внимание к самым модным, талантливым, красивым и успешным людям. В этом году награда вручалась в 18 основных номинациях. В дополнении к основным Генеральный партнер Премии - элитный загородный клуб «М1» вручил награду и специальный подарок на отдых в клубе Любови Успенской, которая победила в номинации «Икона стиля». Все лауреаты Премии также получили ценные призы от «М1», предлагающего новый формат отдыха. Еженедельно в «М1» проходят концерты звезд мировой эстрады, а в составе клуба: отель, ресторан и самое близкое к Москве казино. Организатором церемонии выступило агентство Soroka production, которое уверенно занимает одну из лидирующих позиций в индустрии праздников класса люкс. Команда Артема Сорокина успешно воплощает в жизнь самые смелые идеи в сфере светских мероприятий, каждый раз впечатляя искушенную звездную публику. Партнерскую поддержку премии оказали также косметологический центр Elasto Beauty и компания Palais Royal.

По уже сложившейся традиции церемония открылась дефиле по красной дорожке и яркой welcomeзоной, где номинанты и гости Fashion People Awards могли проверить свою фортуну и удачу от генерального партнера Премии – загородного клуба «М1». После все гости спешили занять свои места в зале. Ведущими мероприятия были Юлия Барановская и Евгений Жук, а на сцене в этот вечер блистали Feduk, Ольга Бузова, Любовь Успенская, Александр Панайотов, ARTIK &ASTI, Ани Лорак, Анна Седокова, Диана Арбенина, EMIN, Зара, Митя Фомин и группа «Комбинация».

В этом году премия Fashion People Awards вручалась в 18 основных номинациях, кроме них были учреждены и дополнительные. До последнего имена победителей держались в секрете, что заставило претендентов изрядно поволноваться. Обладателями заветных наград стали: Ани Лорак, «DIVA» (Концертное шоу года), Анна Седокова, «Не твоя вина» (Лучшее видео), Любовь Успенская (Икона стиля), Юлия Евдокимова (Королевский вкус вина), Emin «Прости, моя любовь» (Альбом года), Антон Беляев «Лететь» (OST «Лёд») (Саундтрек год), Feduk (Открытие года), «Комбинация» (Возвращение года), Татьяна Навка, «Руслан и Людмила» (Ледовое шоу года), Ольга Бузова (Стиль года), Диана Арбенина (Fashion-рок), Филипп Киркоров, «Цвет настроения синий» (Fashion-песня), Наталья Рудова (Fashion актриса года), Вячеслав Зайцев (Fashion дизайнер года), Анастасия Щипанова (Fashion художник года), Дмитрий Хрусталев (Fashion ведущий года), Регина Тодоренко (Fashion ведущая года), Софи Кальчева, «Красная помада» (Лучшее танцевальное видео), Зара, «Музыка наших сердец» (Фестиваль года), Залина Гуриева (Fashion косметолог), Михаил Шуфутинский (Fashion шансон man), Слава (Fashion певица года) Александр Панайотов (Fashion певец года), ресторан Tartufo (Fashion place), «Дискотека Авария» и Николай Басков, «Фантазер» (Fashion дуэт), Валерия (Артист года), Гусейн Гасанов (Блогер года), Artik & Asti (Fashion Группа).

Также специальную награду за лучшие проекты и развитие в области молодежного и детского творчества получила Детская академия Игоря Крутого, а специальным призом за 20 лет творческой деятельности был отмечен Митя Фомин.

Это действительно «истинные fashionista», получившие награду по праву!

Как и в прошлом году, телевизионную съемку осуществлял телеканал «ЖАРА», который в ближайшее время покажет телеверсию церемонии. Генеральные информационные партнеры церемонии – Love радио и проект «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ».

Информационные партнеры: портал о моде и стиле жизни Fashiontime, федеральная сеть журналов «Дорогое удовольствие», женский портал Eva.ru, журнал FASHION PEOPLE, интернет-журнал WMJ.ru, журнал ВОЯЖ, журнал THE WORLD MAGAZINE.