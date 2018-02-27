Самые обсуждаемые дизайнеры в Instagram

Популярная социальная сеть опубликовала свой рейтинг самых-самых.

Подводя итоги года, многие агентства публиковали в декабре списки самых влиятельных в сети дизайнеров и брендов. Как правило, рейтинги составлялись на основе количества фолловеров. На днях социальная платформа Instagram поделилась топом официальных аккаунтов модельеров, которых можно назвать реально самыми популярными и влиятельными. Дело в том, что этот рейтинг составлен с учетом количества взаимодействий: лайки, комментарии, отметки.

Самыми обсуждаемыми и популярными в порядке убывания активности стали:

Алессандро Микеле (@lallo25)

Fenty Puma by Rihanna (@fentyxpuma)

Хайдер Аккерман (@h.a)

Диана фон Фюрстенберг (@therealdvf)

LaQuan Smith (@laquan_smith)

Молли Годдар (@mollymgoddard)

Джон Гальяно (@jgalliano)

Айрис ван Эрпен (@irisvanherpen)

Supreme (@supremeny)

Верджил Абло (@virgilabloh)