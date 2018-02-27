Самые обсуждаемые дизайнеры в Instagram

Популярная социальная сеть опубликовала свой рейтинг самых-самых.
Подводя итоги года, многие агентства публиковали в декабре списки самых влиятельных в сети дизайнеров и брендов. Как правило, рейтинги составлялись на основе количества фолловеров. На днях социальная платформа Instagram поделилась топом официальных аккаунтов модельеров, которых можно назвать реально самыми популярными и влиятельными. Дело в том, что этот рейтинг составлен с учетом количества взаимодействий: лайки, комментарии, отметки.
Самыми обсуждаемыми и популярными в порядке убывания активности стали:
Алессандро Микеле (@lallo25)
Fenty Puma by Rihanna (@fentyxpuma)
Хайдер Аккерман (@h.a)
Диана фон Фюрстенберг (@therealdvf)
LaQuan Smith (@laquan_smith)
Молли Годдар (@mollymgoddard)
Джон Гальяно (@jgalliano)
Айрис ван Эрпен (@irisvanherpen)
Supreme (@supremeny)
Верджил Абло (@virgilabloh)
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