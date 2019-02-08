Самые популярные марки по версии Lyst.com

Авторитетная фэшн-платформа опубликовала рейтинг марок, которые чаще всего искали пользователи в четвертом квартале 2018 года.

Специалисты онлайн-платформы Lyst составили очередной рейтинг популярности. На этот раз в центре внимания экспертов оказались марки, которые чаще всего искали пользователи в сети в четвертом квартале 2018 года. В ходе исследования были изучены запросы пяти миллионов клиентов интернет-магазинов по всему миру.

Самым популярным брендом за изучаемый период оказался Gucci, который поднялся со второго места и сместил на него лидирующую ранее марку Off-White. На третьем месте расположился парижский дом моды Balenciaga, за ним – Moncler. Также в список, в порядке убывания популярности, вошли бренды Fendi, Versace, Stone Island, Vetements, Valentino и Burberry.