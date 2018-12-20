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Артем Кузелев

Самые популярные модные шоу 2018 года

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  • 20 Декабря 201818:25
Сюжеты: Celine, Итоги 2018 года

Дебютная коллекция Эди Слимана для парижской марки Celine привлекла почти столько же внимания, как и шоу ведущих домов.

Редакция журнала Vogue опубликовала статистику просмотров модных шоу этого года. Три первых места с более чем 10 млн просмотров заняли такие гиганты, как Chanel, Balenciaga и Gucci. Однако настоящим сюрпризом стал дебютный показ Эди Слимана в парижском доме Celine. На данный момент шоу, которое вызвало немало споров, посмотрели почти 9 млн раз!

Также журналисты отметили, что среди лидеров оказались марки Burberry и презентация последней мужской коллекции Louis Vuitton.

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