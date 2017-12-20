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Итоги 2017 (6)
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Артем Кузелев

Самые популярные в сети марки 2017

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  • 20 Декабря 201714:29
Сюжеты: Итоги 2017, Gucci, Louis Vuitton

Компания Google подводит итоги уходящего года списками самых популярных запросов, вбиваемых пользователями в строку поиска.

Специалисты Google опубликовали список модных марок, которые чаще всего искали в сети пользователи. Абсолютным лидером рейтинга оказался итальянский дом Gucci, который в этом году стал очень популярным в медиапространстве. Составители топа отмечают, что популярность марке обеспечил креативный директор Алессандро Микеле и его коллбаорации с популярными музыкантами.

Вторую строчку списка занял парижский дом моды Louis Vuitton, а четвертую – марка Supreme. К слову коллаборация брендов в этом году выпустила суперуспешную совместную коллекцию. На четвертой строчке расположился бренд Кайли Дженнер Kylie Cosmetics, а на пятой – дом Chanel. Далее следуют марки Dior и Dolce & Gabbana.

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