Самые привлекательные локации шоу сезона весна-лето 2018

В затишье модного марафона самое время вспомнить о самых необычных и оригинальных локациях и декорациях показов сезона весна-лето 2018.

В прошлом сезоне Карл Лагерфельд выбрал в качестве главной темы своего показа космос. Шоу проходило в декорациях, стилизованных под интерьеры межзвездной космической станции. Традиционно локацией послужили залы парижского Гранд-Пале.

В подвале парижского Дворца Токио можно было встретить гигантских манекенов, раскрашенных в калейдоскопической технике. Деревянные куклы были созданы известным художником, дизайнером интерьеров и архитектором Александром Жираром для показа Akris.

Лондонский бренд продолжает сотрудничать с компанией Inca Productions, которая уже несколько сезонов подряд оформляет его шоу. На этот раз дизайнеры вдохновлялись пейзажами и атмосферой лондонских пригородов 1970-х годов.

Креативный директор парижского дома Мария Грация Чиури воздвигла в садах Музея Родена впечатляющие декорации из зеркал. Дизайнер была вдохновлена творчеством французско-американского художника и скульптора Ники де Сен-Фалле.

Новый креативный директор дома Клэр Уайт Келлер провела свое дебютное шоу в парижском Дворце правосудия. Это был первый случай, когда в качестве выставочного пространства использовалось внушительное арочное пространство в Иль-де-ла-Сите, старейшего округа Парижа. Для своего дебютного показа Люси и Люк Мейер выбрали формат открытого авиашоу в CityLife, футуристическом жилом комплексе, созданном Захой Хадид на северо-востоке Милана. Декорации представляли собой однообразный бетонный фон, обрамленный далекими верхушками деревьев и светом заходящего солнца. Лондонский бренд перенес свое шоу в выставочное пространство Yeomanry House в Блумсберри. Гости могли расположиться на обычных пластиковых стульях, расставленных на вращающихся концентрических кругах.

Рик Оуэнс провел свое шоу под открытым небом во дворе Дворца Токио в Париже. Огромный подиум был построен из лесов вокруг дворового фонтана.

Для показа мужской коллекции будущего сезона Миучча выбрала в качестве декораций оштукатуренные стены миланской штаб-квартиры своей марки. Показ дополняли графические иллюстрации, вдохновленные творчеством Джеймса Жана и Олли Шраувена.

Гости этого показа расположились на гладких деревянных скамьях, обтянутых тонированной кожей в ретростилистике. Само шоу проходило внутри большого промышленного пространства, декорированного мягкими панелями из красной, белой и кремовой кожи и понискина.

Для шоу будущего сезона было выбрано пространство Palais d’Iena в Париже. Гости показа сидели на простых пластиковых стульях с подушками. По идее Миуччи, такое оформление должно было подчеркнуть формальность локации и сконцентрировать внимание гостей на коллекции.

Шоу испанского дома проходило в его традиционной локации — здании ЮНЕСКО, построенном Марселем Брейером в Париже. Креативный директор марки Джонатан Андерсон декорировал пространство шелкографическими принтами и фотографиями из новой рекламной кампании, созданными Стивена Майзелем.

Джамбаттиста Валли выбрал для шоу декорации, вдохновленные дискоболами. В центре выставочного пространства появились огромные сверкающие конструкции, в то время как ряды мини-дискошаров мерцая свешивались с потолка.

Лондонский бренд продемонстрировал последнюю коллекцию в павильоне Serpentine, разработанном архитектором Фрэнсисом Кере. Модели и гости оказались в пространстве блюдцевидного дизайна, окруженном полосой синей решетки.

В прошлом сезоне креативный директор Николя Гескьер организовал показ женской коллекции не в традиционно пространстве бренда. Шоу также проходило в Лувре, но на этот раз дизайнер переместил его в подземный Pavillion de l’Horloge.

Для шоу сезона весна-лето 2018 Алессандро Микеле выбрал центр Gucci в Милане. Пространство было оформлено в духе древних карт, на которых дизайнер отметил место загородного дома римского поэта Горация.

Сара Бертон была вдохновлена садами Великого Дикстера, созданными в период с 1910 по 1912 годы архитектором Эдвином Лютиенсом. В выставочном зале Orangerie du Senat в Люксембургском саду, Париж, британский дом разместил оригинальный подиум, выложенный кирпичами и облицованный деревянными перголами. Декорировалось все пышными цвтеами.

На шоу парижского дома моды в парижском Palais de Chaillot гостей приветствовала брошюра, содержащая текст под названием Hermes Colors. Текст, написанный музыкантом Джарвисом Кокером, как нельзя лучше отвечал обновленной коллекции и темно-фиолетовым оттенкам сопутствующей показу графики.