Самые скандальные вещи 2018 года

Издание Fox News опубликовало рейтинг самых провокационных предметов одежды и аксессуаров, которые вызвали в этом году скандалы.

Возглавил список топ американской марки Revolve. Осуждение пользователей сети вызвала довольно спорная надпись на нем «Полнота – это не красота, это оправдание». Следом за топом в рейтинге расположилась мини-юбка в клетку от бренда Zara, которую сочли похожей на традиционную одежду индийцев и поспешили обвинить испанскую марку в апроприации культурных ценностей. На третьем месте оказалась синяя футболка от Amazon с фразой «Рабство – двигатель прогресса».

После тройки лидеров в списке идут (в порядке убывания голосов) чокер ASOS в виде ремня, детская толстовка H&M с надписью: «Самая классная обезьяна в джунглях», футболка «Веган» от Topshop с рецептом, содержащим яйца и масло, пижама Boohoo, украшенная принтом «Навязчивое рождественское расстройство», футболка «Импич 45» от Walmart и пижама австралийского бренда Peter Alexander с надписью «Мальчики будут мальчиками».