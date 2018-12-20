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Итоги 2018 года (5)
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Артем Кузелев

Самые скандальные вещи 2018 года

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  • 20 Декабря 201816:08
Сюжеты: Итоги 2018 года

Издание Fox News опубликовало рейтинг самых провокационных предметов одежды и аксессуаров, которые вызвали в этом году скандалы.

Возглавил список топ американской марки Revolve. Осуждение пользователей сети вызвала довольно спорная надпись на нем «Полнота – это не красота, это оправдание». Следом за топом в рейтинге расположилась мини-юбка в клетку от бренда Zara, которую сочли похожей на традиционную одежду индийцев и поспешили обвинить испанскую марку в апроприации культурных ценностей. На третьем месте оказалась синяя футболка от Amazon с фразой «Рабство – двигатель прогресса».

После тройки лидеров в списке идут (в порядке убывания голосов) чокер ASOS в виде ремня, детская толстовка H&M с надписью: «Самая классная обезьяна в джунглях», футболка «Веган» от Topshop с рецептом, содержащим яйца и масло, пижама Boohoo, украшенная принтом «Навязчивое рождественское расстройство», футболка «Импич 45» от Walmart и пижама австралийского бренда Peter Alexander с надписью «Мальчики будут мальчиками».

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