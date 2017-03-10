Самые сладкие сны только с «Dомашним»

Главный женский телеканал страны и «ТДЛ Текстиль» выпустили коллекцию постельного белья с характером.
Роковая или романтичная? Легкомысленная или бесстрашная? Застенчивая или дерзкая? Ее жизнь – калейдоскоп ярких мгновений, а нрав непредсказуем и загадочен. Она – Женщина с большой буквы, и достойна только лучшего! Специально для нее телеканал «Dомашний» совместно с крупнейшим производителем тканей «ТДЛ Текстиль» разработал уникальную коллекцию постельного белья, воплощающую в себе все неповторимые оттенки ее натуры.
В линейке представлены четыре комплекта:
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«Модный пэчворк» – безупречная геометрия форм, сочные детали и яркие краски.
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«Феерия света – настоящая энергия, заключенная в дизайне.
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«Нежные эмоции» – прекрасные цветы и весеннее настроение в любое время года.
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«Солнечный вихрь» – гармония и спокойствие в суете рабочих будней.
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Приятная и натуральная ткань из 100% хлопка, используемая при создании коллекции, подарит каждой девушке ощущение комфорта, а изысканные и романтичные дизайны сделают ее сон крепким и уютным.
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