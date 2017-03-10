Самые сладкие сны только с «Dомашним»

Главный женский телеканал страны и «ТДЛ Текстиль» выпустили коллекцию постельного белья с характером.

Роковая или романтичная? Легкомысленная или бесстрашная? Застенчивая или дерзкая? Ее жизнь – калейдоскоп ярких мгновений, а нрав непредсказуем и загадочен. Она – Женщина с большой буквы, и достойна только лучшего! Специально для нее телеканал «Dомашний» совместно с крупнейшим производителем тканей «ТДЛ Текстиль» разработал уникальную коллекцию постельного белья, воплощающую в себе все неповторимые оттенки ее натуры.

В линейке представлены четыре комплекта: