Вход
ADV
Интересно
Все сюжеты
Мария Гольденберг

Самые сладкие сны только с «Dомашним»

  • 153
  • 0
  • 10 Марта 201713:11

Главный женский телеканал страны и «ТДЛ Текстиль» выпустили коллекцию постельного белья с характером.

Роковая или романтичная? Легкомысленная или бесстрашная? Застенчивая или дерзкая? Ее жизнь – калейдоскоп ярких мгновений, а нрав непредсказуем и загадочен. Она – Женщина с большой буквы, и достойна только лучшего! Специально для нее телеканал «Dомашний» совместно с крупнейшим производителем тканей «ТДЛ Текстиль» разработал уникальную коллекцию постельного белья, воплощающую в себе все неповторимые оттенки ее натуры.

 

В линейке представлены четыре комплекта:

  • «Модный пэчворк» – безупречная геометрия форм, сочные детали и яркие краски.

  • «Феерия света – настоящая энергия, заключенная в дизайне.

  • «Нежные эмоции» – прекрасные цветы и весеннее настроение в любое время года.

  • «Солнечный вихрь» – гармония и спокойствие в суете рабочих будней.

  •  

  • Приятная и натуральная ткань из 100% хлопка, используемая при создании коллекции, подарит каждой девушке ощущение комфорта, а изысканные и романтичные дизайны сделают ее сон крепким и уютным.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru