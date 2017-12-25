Самые стильные герои сериалов 2017 года

Редакция издания The Guardian объявила свой список самых стильных героев ТВ-шоу, шедших на экранах в этом году.
Проанализировав десятки образов из десятков сериалов, журналисты составили собственный рейтинг самых стильных телегероев. Первую строчку в списке заняла принцесса Маргарет из шоу «Корона» в исполнении актрисы Ванессы Кирби. Ее образ был отмечен за винтажный стиль и страсть к легким и открытым платьям.
Среди мужских героев лидером стал Джон Сноу из культовой саги «Игра престолов». До этого эксперты назвали исполнителя этой роли Кита Харингтона самым безвкусно одевающимся актером.
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