Самые стильные и самые уродливые вещи года

Instagram-блогер Мэй опубликовала свой список удачных и не очень тенденций 2018 года.

Больше 75 000 пользователей следит за Insta-блогом @itsmaysmemes, черпая в нем вдохновение и изучая актуальные ориентиры. Создательница аккаунта, известная по имени Мэй, опубликовала недавно свой список лучших и худших тренды этого года. В своей манере она резко разделила все на стильное и уродливое.

Самыми стильными Мэй назвала монохромные тотал-луки кислотных расцветок, огромные куртки и пальто оверсайз, а также одежду, украшенную принтами из монограмм с логотипов. Самыми уродливыми, по мнению блогера, являются нагрудные рюкзаки Alyx, необычные кроссовки Balenciaga Triple-S, двойные рубашки от Демны Гвасалии и его же чрезмерная многослойность, а также угги.