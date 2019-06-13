Самые влиятельные дамы по версии Vogue UK

Редакция британской версии Vogue опубликовала список 25 самых влиятельных женщин Великобритании.

Традиционный ежегодный список британского Vogue на этот раз радует тем, что кроме моделей, дизайнеров и знаменитостей в него вошли ученые, активистки, политики и другие дамы, не связанные с модной индустрией. В рейтинге есть узнаваемые и всеми любимые Наоми Кэмпбелл, Оливия Колман, Пэт Макграт, Джорджа Смит, Клэр Уэйт Келлер, а также герцогиня Сассекская Меган Маркл. Но рядом с ними можно увидеть и членов британского парламента Лусиану Бергер и Маршу де Кордова, спортсменку-легкоатлетку Дину Эшер-Смит, футболистку Алекс Скотт, журналистку Эмили Мейтлис, ученую Маргериту Турко, а также представительниц лондонской полиции Крессиду Дик, Линн Оуэнс и Сару Торнтон.