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Артем Кузелев

Самые влиятельные дамы по версии Vogue UK

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  • 13 Июня 201911:15
Сюжеты: Vogue

Редакция британской версии Vogue опубликовала список 25 самых влиятельных женщин Великобритании.

Традиционный ежегодный список британского Vogue на этот раз радует тем, что кроме моделей, дизайнеров и знаменитостей в него вошли ученые, активистки, политики и другие дамы, не связанные с модной индустрией. В рейтинге есть узнаваемые и всеми любимые Наоми Кэмпбелл, Оливия Колман, Пэт Макграт, Джорджа Смит, Клэр Уэйт Келлер, а также герцогиня Сассекская Меган Маркл. Но рядом с ними можно увидеть и членов британского парламента Лусиану Бергер и Маршу де Кордова, спортсменку-легкоатлетку Дину Эшер-Смит, футболистку Алекс Скотт, журналистку Эмили Мейтлис, ученую Маргериту Турко, а также представительниц лондонской полиции Крессиду Дик, Линн Оуэнс и Сару Торнтон.

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