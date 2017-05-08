Самые влиятельные дизайнеры индустрии

Редакция авторитетного издания The Time составила ежегодный список самых влиятельных персон в разных областях деятельности.

В сотню самых значимых фигур вошли и представители модной индустрии. По мнению редакции и читателей журнала Time, самыми влиятельными персонами здесь стали креативный директор итальянского дома моды Gucci Алессандро Микеле и новый руководитель американской марки Calvin Klein Раф Симонс. По традиции Топ-100 разделен на пять категорий: «Лидеры», «Титаны», «Кумиры», «Новаторы» и «Деятели искусства». Алессандро Микеле попал в шорт-лист последней группы, а Раф Симонс назван кумиром.