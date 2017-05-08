Вход
ADV
Интересно
Gucci (249)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Самые влиятельные дизайнеры индустрии

  • 98
  • 0
  • 08 Мая 201715:25
Сюжеты: Gucci, Raf Simons

Редакция авторитетного издания The Time составила ежегодный список самых влиятельных персон в разных областях деятельности.

В сотню самых значимых фигур вошли и представители модной индустрии. По мнению редакции и читателей журнала Time, самыми влиятельными персонами здесь стали креативный директор итальянского дома моды Gucci Алессандро Микеле и новый руководитель американской марки Calvin Klein Раф Симонс. По традиции Топ-100 разделен на пять категорий: «Лидеры», «Титаны», «Кумиры», «Новаторы» и «Деятели искусства». Алессандро Микеле попал в шорт-лист последней группы, а Раф Симонс назван кумиром.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru