Самые влиятельные голливудские стилисты

Издание The Hollywood Reporter опубликовал рейтинг самых влиятельных стилистов, работающих с голливудскими звездами.

Журналисты издания составили список 25 самых влиятельных голливудских стилистов 2018 года. На первом месте оказалась Кейт Янг, которая ответственна за лучшие выходы Дакоты Джонсон, Натали Портман, Сиенны Миллер и Марго Робби. Отдельно репортеры подчеркнули, что Янг предпочитает работать с марками Chanel, Versace, Miu Miu, Dior, Gucci и Louis Vuitton.

Серебро досталось Элизабет Зальцман, с которой сотрудничают Сирша Ронан и Гвинет Пэлтроу. На третьем месте Саманта Макмиллен, среди клиенток которой Эль и Дакота Фаннинг, Дейзи Ридли и Бри Ларсон.