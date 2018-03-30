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Артем Кузелев

Самые влиятельные голливудские стилисты

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  • 30 Марта 201800:28

Издание The Hollywood Reporter опубликовал рейтинг самых влиятельных стилистов, работающих с голливудскими звездами.

Журналисты издания составили список 25 самых влиятельных голливудских стилистов 2018 года. На первом месте оказалась Кейт Янг, которая ответственна за лучшие выходы Дакоты Джонсон, Натали Портман, Сиенны Миллер и Марго Робби. Отдельно репортеры подчеркнули, что Янг предпочитает работать с марками Chanel, Versace, Miu Miu, Dior, Gucci и Louis Vuitton.

Серебро досталось Элизабет Зальцман, с которой сотрудничают Сирша Ронан и Гвинет Пэлтроу. На третьем месте Саманта Макмиллен, среди клиенток которой Эль и Дакота Фаннинг, Дейзи Ридли и Бри Ларсон.

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