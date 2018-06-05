Самые влиятельные женщины по версии Vogue

Британская редакция журнала опубликовала свой список 25 самых влиятельных женщин 2018 года.

Редакция британского Vogue решила подвести промежуточные итоги года. Сотрудники составили список, в который вошли женщины в возрасте от 22 до 73 лет, достойные звания самых влиятельных. Всего в рейтинге 25 строк. На первых местах списка расположились такие британские знаменитости, как певица Дуа Липа, модели Эди Кэмпбелл и Адвоа Абоа, правозащитница Амаль Клуни, дизайнер Стелла Маккартни, писательница Джоан Роулинг и герцогиня Сассекская Меган Маркл.