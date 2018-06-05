Вход
ADV
Интересно
Vogue (780)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Самые влиятельные женщины по версии Vogue

  • 133
  • 0
  • 05 Июня 201800:10
Сюжеты: Vogue

Британская редакция журнала опубликовала свой список 25 самых влиятельных женщин 2018 года.

Редакция британского Vogue решила подвести промежуточные итоги года. Сотрудники составили список, в который вошли женщины в возрасте от 22 до 73 лет, достойные звания самых влиятельных. Всего в рейтинге 25 строк. На первых местах списка расположились такие британские знаменитости, как певица Дуа Липа, модели Эди Кэмпбелл и Адвоа Абоа, правозащитница Амаль Клуни, дизайнер Стелла Маккартни, писательница Джоан Роулинг и герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru