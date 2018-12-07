Самые яркие фрукты на показе United Colors of Benetton

На этой неделе, в самый снежный день, Усачевский рынок на несколько часов стал олицитворением жаркого лета и привлек к себе пристальное внимание самой модной публики столицы.

Прямо среди рядов с красиво разложенными сочными фруктами и яркими овощами ходили модели, демонстрируя новую весенне-летнюю коллекцию United Colors of Benetton. Пронизанная духом стильной Британии, наполненная выигрышными цветовыми сочетаниями и свободолюбивым духом модернизма, коллекция United Colors of Benetton сезона Весна-Лето 2019 отсылает нас к инди-культуре и моде социальных сетей.

В этом сезоне бренд воспевает британскую поп-культуру в самом захватывающем ее проявлении. Безупречная чистота линий здесь сочетается с целой гаммой ярких оттенков, необычным кроем, смелыми объемами и выразительным декором. В конце концов, ни для кого не секрет, что ДНК бренда Benetton содержит в себе гораздо больше, чем легендарный трикотаж.

Модели верхней одежды включают в себя летние парки, дождевики, вдохновленные плащами-макинтошами в кричаще-ярком виниле, классические куртки дальнобойщиков (но в психоделических оттенках), двуцветные комбинезоны на молнии, украшенные шотландской клеткой или полоской, что так же отсылает к стилю Preppy. Пропорции смело можно назвать «британскими» - четко скроенные и облегающие с одной стороны, они создают идеальный контраст с супер-объемом с заметным атлетическим и урбанистическим влиянием с другой.

Среди тканей – хлопок, флис (множество свишотов, украшенных слоганами, покорившими соц.сети), плотный деним, мягкий джерси и лен. Огромная палитра глубоких и насыщенных оттенков с небольшим, и оттого невероятно романтичным, добавлением белого. Цветной деним – неизменный must-have наступающего сезона – будет представлен «вареными» жилетами.

Базовые модели также преобладают и в мужской линии. В первую очередь это вещи из хлопка и денима, создающие впечатление подобно освежающему воздействию цветотерапии. Пиджаки на трех пуговицах и с карманами, летние плащи с элегантным, и в то же время расслабленным кроем – ключевые модели, вдохновленные легендарными звездами брит-рока. Сдержанная шотландская клетка и тонкие полоски замиксованы в неповторимый декор и украшают собой флисовые худи. Футболки, брюки и верхняя одежда – созданы в совершенно минималистичном ключе, с добавлением дизайнерских деталей, таких как двойные риски с боков и на рукавах, высокие воротники, массивные молнии, винтажные логотипы и узнаваемые «insta» принты. Множество оттенков – по меньшей мере, для мужской коллекции, от глубоких-красных до бледно-розовых и от лимонно-зелёных до табачных. Будьте смелее и выбирайте свой оттенок этого лета!

Демонстрация детской коллекции моделями из агентства PK Management прошла под бурные аплодисменты гостей презентации. Маленьким принцессам бренд предлагает окунуться в творчество и проявить себя. В коллекции есть всё, что понравится мамам и их дочкам: от нежных платьев, украшенных розовыми бутонами в английском стиле до узких джинсов в стиле «взрослой девочки», от мягких хлопчатобумажных свитеров с принтами-фразами «beach girl» до блестящих мини-платьев с развевающимися рукавами в сочных вариациях вишневого, оранжевого и клубнично-розового цветов.

Мамам прекрасно известно, что нужно быть готовыми к любым изменениям погоды и иметь под рукой практичные и лёгкие летние комплекты, которым под силу выдержать натиск непогоды. United Colors of Benetton предлагает верное решение для мальчиков и их заботливых мам. В новой коллекции Весна-Лето 2019 можно найти все: от самых необходимых базовых вещей до легких курток, от парок до футболок с принтами-лозунгами, черепами и флагами, а также шорты, цветные джинсы с потертостями и джинсовые куртки - все, что необходимо для юных путешественников, ни секунду не сидящих на месте.