Самые яркие звездные мамы встретились на Mama's Cooking Day

Ведущим вечера выступил Антон Зорькин ("Доброе утро, малыши!" и не только), а прекрасная Мария Погребняк-Шаталова, модель, дизайнер, светская леди, супруга нападающего сборной России Павла Погребняка и мама трех сыновей составила ему танд ем. Открыли мероприятие очаровательные талантливые крохи из самого детского музыкального театра "Домисолька". В числе приглашенных: Эвелина Бледанс, Елена Кулецкая, Анастасия Гребенкина, Ирена Понарошку с сыном, Мария Кожевникова с семьей, Анна Хилькевич с дочуркой, Наталья Медведева, Анжелика Ревва, Анфиса Чехова, Зоя Бербер, Терешина Татьяна, Катя Лель с семьей, мамочки в ожидании - Анастасия Стоцкая с сыном и Галя Боб, участницы "золотого состава" группы "Стрелки". Также мероприятие посетили пока не мамы, но популярные певицы Корнелия Манго, Лоя, Миелла. Юные участницы первого и третьего сезонов шоу "Голос. Дети" Мария Знатнова и Анна Заец украсили своими фееричными выступлениями вечеринку. Ознакомиться с кулинарными изысками, узнать излюбленные звездные рецепты, погрузиться в невероятную сказку Old Disney и поучаствовать в мастер-классах в этот день мог каждый желающий, независимо от возраста. Яркие гости, насыщенная шоу-программа, невероятный candy-bar от "Лаборатории вкуса", анимационной программе от IGRASHOW и фото-зона от Art-мастерской O'LESYA создали атмосферу невероятного позитива. Партнерами проекта выступили Центр красоты Dr.Star Beauty, мебель для маленьких принцев и принцесс Angelic Room, итальянское шелковое белье для женщин Mia-Mia, по-ресторанному вкусное и привлекательное функциональное питание для красивого и здорового тела "Провкус", Дом текстиля Casa Blanka, премиальная питьевая вода Russe Quelle. Информационный партнер - ежемесячный журнал "Беременность и роды".