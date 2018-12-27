Самые «залипательные» автомобили 2018 года

Из новых автомобилей самым популярным стал Bugatti Chiron — гиперкар, разработанный концерном Volkswagen, с самым большим двигателем среди выпускаемых сейчас автомобилей. Восьмилитровый 16-цилиндровый мотор с четырьмя турбинами выдаёт 1500 л.с. и разгоняет Chiron до 400 км/ч за 42 секунды. Средняя цена — 216 млн рублей.

На втором месте вышедший в этом году первый кроссовер Lamborghini Urus — за 24 млн рублей. 650-сильный мотор разгоняет его до 100 км/ч за рекордные для этого класса 3,6 секунды.

Замыкает тройку хорватский электрокар Rimac C Two — машина для тех, у кого будущее уже наступило. У него четыре мотора, которые в сумме дают 1914 л.с. и разгоняют его до 100 км/ч за 1,8 секунды. Максимальная скорость — 412 км/ч. Всего будет выпущено 150 машин, так что тем, кто готов потратить 124, 5 млн рублей, не стоит мешкать.

Также в десятку самых просматриваемых новых моделей вошёл «тяжёлый люкс» автомира: Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Phantom, Aston Martin V12 и три модели Ferrari.

Среди машин с пробегом самым просматриваемым стал настоящий гоночный болид Ligier JS 51 Романа Русинова. Его можно было купить за 7,5 млн.

Второе место занял самый дорогой «лот» нашей подборки Rolls-Royce Николая II за 277, 4 млн рублей. Silver Ghost был выпущен в 1914 году и за сто с небольшим лет проехал всего 2000 км.

Замыкает тройку первый российский суперкар Marussia B1 за 10 млн. Основанная в 2007 году Николаем Фоменко компания Marussia имела амбициозные планы: потеснить именитых конкурентов из Италии и Германии. Однако в итоге тираж машин был совсем небольшой, и после банкротства компании в 2014 году эти автомобили стали настоящим эксклюзивом.