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Irina

Самый модный аксессуар сезона - ковизор от КБ "Игрушка"

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  • 18 Мая 202015:51
Сюжеты: Covid19

Новый тренд шагает по планете: люди хотят не только безопасности, но и стиля. Ну и, конечно, свободно дышать хочется всем и всегда - а в защитных щитках дышится легче, чем в маске. Первый такой щиток КБ "Игрушка" разработала в рамках совместного проектас модным брендом. Американская марка Monosuit выпустила многоразовый комбинезон на каждый день. Такой наряд надежно защищает от любых вирусов, стильно смотрится сам по себе и прекрасно встраивается в современные образы. К этому комбинезону конструкторское бюро "Игрушка" выпустили защитный щиток на лицо, органично дополнивший образ. И сразу же о новом тренде написал французский Vogue! Защитный  щиток тут же зажил своей отдельной жизнью. У него появились различные цветовые гаммы и даже принты. Такой ковизор - не только стильный аксессуар, но средство защиты от вирусов. Особенным успехом он стал пользоваться у медиков. 

Выбрать или заказать аксессуар с индивидуальным принтом можно на сайте https://dontcovid.ru/

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