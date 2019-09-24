Сандра Солнце: супермама покоряет мир

Женщина, у которой всё хорошо в семье и в карьере, по-настоящему счастливая. Гармония таланта и вечных ценностей приводит жизнь к балансу. Так и появляется желание делиться внутренним светом с окружающими. Сандра Солнце, главный редактор глянцевого журнала «Super Mama», превосходно соответствует фамилии, освещая всё вокруг своей деятельностью.

Будущая супермама родилась в Ростове-на-Дону в семье военных. Детство среди таких людей отлично сказалось на воспитании и всестороннем развитии Сандры. Вдохновлённая родителями, она получила два высших образования, параллельно занимаясь благотворительностью вместе с маминым фондом. Успешно проявила себя и в спорте - получила красный пояс по айкидо, стала победительницей региональных соревнований по гимнастике и мастером спорта по плаванию. Без поддержки и любви близких Сандра Солнце не смогла бы достичь высот, поэтому семейные ценности в её жизни навсегда стали фундаментом всех начинаний.

За что бы она ни взялась, везде к ней приходит заслуженная победа. Стремясь развить и проявить свою разносторонность, Сандра много лет отдала модельной школе. Она училась тонкостям дефиле, познавала актёрское мастерство, и здесь к талантливой целеустремленной девушке тоже пришёл успех. Сандра пробовала себя в кино и телепередачах, участвовала в конкурсах красоты, а позже создала собственный мировой проект «Miss Top Fire». Это грандиозный конкурс красоты и таланта, на котором выступают совсем юные и уже опытные модели из 7 стран и 36 городов. Зарядившись собственными победами, Сандра Солнце подарила и продолжает дарить участницам лучи уверенности и вдохновения. Ей хотелось осветить весь мир, как и небесному тёзке, поэтому она переехала в столицу реализовывать новые планы. Проект о живописи «Субкультура Project», организация всевозможных мероприятий и другие идеи с блеском воплощались. Сандре даже удалось заключить контракт с мировой ювелирной компанией в Женеве! А затем она стала победительницей «Hight Fashion show» в номинации «Дизайнер года» и твёрдо решила открыть своё дело. Так появился её Дом классической моды «Secret Tie», радующий покупательниц деловыми женственными костюмами любых цветов и фасонов.

Продолжая познавать мир и развиваться, Сандра Солнце теперь восходит на новую ступень. Успешная бизнес-леди уделяет много внимания не только захватившей её дизайнерской работе, но и музыке. Недавно она записала песню под названием «РАНы» и в будущем планирует покорять эстраду. От соприкосновения с творениями Сандры жизнь людей становится светлее, словно от солнечных лучей, поэтому нет никаких сомнений в её триумфе и на этом пути.

Самые яркий и тёплый свет Сандра, звезда по имени Солнце дарит, конечно же, маленькой дочери. Помня чудесное детство, она окружает свою принцессу заботой и вниманием, уделяя ей всё свободное время. Социальная ответственность, привитая Сандре ещё маминым фондом, отлично мотивирует её последовательно выступать за семейные ценности. Она проводит благотворительные праздники для малышей в рамках деятельности своего журнала «Super Mama». Мероприятия абсолютно бесплатны и дарят ребятам запоминающуюся радость. Улыбки собственной дочери, маленьких моделей и посетителей благотворительных праздников – это лучи, возвращающиеся в ответ доброй Сандре Солнце, которая от них становится ещё теплее и светлее для окружающих.

Текст: Мария Нестеренко.

Instagram Сандры Солнце: https://www.instagram.com/sandra_solntse/